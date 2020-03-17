سائحان يواجهان خطر الترحيل من نيوزيلندا بعد عدم اتباع قواعد العزل الذاتي

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قالت إدارة الهجرة في نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، إنه تم احتجاز سائحين، ويواجهان إمكانية ترحيلهما لخارج البلاد، عقب عدم اتباعهما قواعد العزل الذاتي.

وكانت نيوزيلندا قد أعلنت السبت الماضي أن أي شخص قادم من الخارج سيخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يوما.

ويخضع حاليا المسافرين اللذين وصلا أمس الاثنين من جنوب شرق آسيا للحجر الصحي لمدة 14 يوما، وسيتعين عليهم بعد ذلك مغادرة البلاد.

وقالت ستيفن فوجان، المسؤولة بإدارة الهجرة "مثل هذا السلوك غير مسؤول تماما، ولن يتم التهاون بشأنه، لذلك هذان الشخصان يواجهان خطر الترحيل".

وأضافت: "عملية الترحيل لها عواقب خطيرة. فهي تعني أنه سيمنع الشخص المرحل من العودة لنيوزيلندا لفترة من الوقت، وربما يواجه صعوبة في السفر لدول أخرى".

ويشار إلى أن نيوزيلندا سجلت حتى الآن 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.