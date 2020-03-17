ديلي إكسبريس: البريطانيون يتجاهلون تصريحات جونسون ويبقون أطفالهم في المنازل

ذكرت صحيفة (ديلي إكسبريس) البريطانية اليوم الثلاثاء، أن الآباء البريطانيين قرروا تجاهل تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وقامو بإبقاء أطفالهم في المنازل على الرغم من أن الحكومة لم تأذن بغلق المدارس.

ولفتت الصحيفة البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني - إلي أن هناك العديد من المعلمين البريطانيين أبلغوا أن هناك تغيبا واضحا

للطلاب على الرغم من أن الحكومة البريطانية لم تأذن بإغلاق المدارس.

من جانبه، حذر جونسون أمس /الاثنين/ من التجمعات الكبيرة للمواطنين لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد-١٩" على الرغم من إعلانه استمرار عمل المدارس على كافة أنحاء البلاد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد دعا مواطني بلاده إلى التقيد بجملة من الإرشادات الصحية لأجل إبطاء تفشي فيروس كورونا والبقاء في بيوتهم 14 يوما أو ما عرف بـ"التباعد الاجتماعي"، منبها إلى أن عدد المصابين قد يتضاعف في حال لم يجر اتخاذ الخطوات الضرورية.

يذكر أن جونسون ألقى خطابا قبل عدة أيام، قال فيه إن على البريطانيين أن يتوقعوا فقدان أحبائهم في خضم انتشار كورونا ، الأمر الذي أثار هلع ورعب المواطنين.