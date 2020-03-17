حزب الله يدعو القضاء لاستدراك قرار المحكمة العسكرية بحق الفاخوري

( د ب أ )

دعت حركة حزب الله اللبنانية في بيان ليل الإثنين القضاء في البلاد لاستدراك قرار المحكمة العسكرية الذي قضى بكف التعقبات عن العميل عامر الفاخوري، معتبرا أن قرارها خاطئ، كما قام عدد من الشبان بقطع طرقات شرق لبنان وشماله احتجاجاً على قرار المحكمة.

وجاء بيان الحزب تعليقا على قرار المحكمة العسكرية القاضي بإطلاق سراح العميل عامر الفاخوري.

وقال الحزب في بيانه: " في خطوةٍ غير متوقعة أقدمت المحكمة العسكرية على هذا القرار الخاطئ وتجاوزت كل الآلام والجراحات بكل ما تعنيه هذه الخطوة البائسة بالنسبة للعدالة أولا، وبالنسبة للمظلومين والمعذبين الذين مازالت جراحات بعضهم تنزف حتى الآن".

وأضاف البيان: "إننا ندعو القضاء اللبناني إلى استدراك ما فات من أجل سمعته ونزاهته التي باتت على محك الكرامة والشرف، و كذلك من أجل حقوق اللبنانيين والمعذبين والمظلومين وكل من ضحى في سبيل وطنه وتحرير أرضه".

وتابع البيان: "منذ اليوم الأول لاعتقال العميل المجرم والقاتل عامر الفاخوري بدأت الضغوط و التهديدات الأمريكية سرا وعلانية لإجبار لبنان على إطلاق سراحه مع ثبوت كل الجرائم المنسوبة إليه ومع كل ماضيه الأسود والدموي ويبدو أن الضغوط الأمريكية وللأسف قد أثمرت اليوم ".

وقال البيان " إن هذا اليوم هو يوم حزين للبنان وللعدالة، وهو قرار يدعو للأسف و للغضب و الاستنكار، وكان من الأشرف والأجدى لرئيس المحكمة العسكرية وأعضائها أن يتقدموا باستقالاتهم بدل الإذعان والخضوع للضغوط التي أملت عليهم اتخاذ هذا القرار المشؤوم".

من جهة أخرى قامت مجموعات من الشبان المحتجين على قرار إخلاء سبيل العميل عامر الفاخوري، والمطالبين بإقرار قانون العفو العام، على قطع طريق رياق بعلبك( شرق لبنان) عند مفرق بلدة بريتال، كما قطعوا الطريق عند مدخل بعلبك، بالإطارات المشتعلة.

كما قطع عدد من المحتجين اوتوستراد البحصاص طرابلس ( شمال لبنان) بالاتجاهين.

وكان عدد من الأسرى المحررين قد نفذوا مساء الاثنين اعتصاماً أمام المحكمة العسكرية، استنكارا لقرارها، الذي قضى بإسقاط التهم بحق العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري .

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان برئاسة العميد حسين عبد الله، قد أصدرت بعد ظهر الإثنين حكما قضى بكف التعقبات عن الموقوف عامر الفاخوري، في قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.

واعتبرت المحكمة في حكمها أن الجرائم المسندة إلى المتهم عامر الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري، وقررت إطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفاً بقضية أخرى.

ويلاحق الفاخوري بملف آخر أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، في الدعوى المقامة ضده من عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام، بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم وتعذيبهم، الا أن قاضي التحقيق لم يستجوب الفاخوري بعد بسبب وضعه الصحي، ولم يصدر مذكرة توقيف بحقه.

يذكر أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني قد أوقفت في أيلول الماضي عامر الفاخوري، وهو آمر معتقل الخيام ( جنوب لبنان) السابق عندما كان الجنوب محتلاً من قبل إسرائيل وقبل تحريره عام 2000 . وتم اعتقال الفاخوري بتهمة العمالة لإسرائيل.

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