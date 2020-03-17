 الرئيس الجزائري يترأّس اجتماعا لتقييم إجراءات التصدي لكورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الجزائري يترأّس اجتماعا لتقييم إجراءات التصدي لكورونا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 3:27 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 3:27 م

ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء اجتماعا ضم عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) وعددا من الوزراء وكبار مسؤولي الأمن لدراسة وتقييم الإجراءات المتخذة للتصدي بفعالية لفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أنه "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ترأس صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، جلسة عمل ضمت الوزير الأول وعددا من الوزراء، وكبار مسؤولي الأمن في الدولة؛ خصصت لدراسة وتقييم الإجراءات المتخذة للتصدي بفعالية لوباء كورونا المستجد".

ومن المقرر - وفقا لما أعلنته الرئاسة الجزائرية - أن يوجه الرئيس تبون خطابا للشعب الجزائري مساء اليوم /الثلاثاء/ حول الوضع الراهن في البلاد.

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