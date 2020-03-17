 الإمارات تقرر إغلاق المراكز الثقافية وإلغاء الأنشطة المسرحية - بوابة الشروق
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الإمارات تقرر إغلاق المراكز الثقافية وإلغاء الأنشطة المسرحية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 3:42 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 3:42 م

قررت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، إغلاق جميع المراكز الثقافية التابعة لها وإلغاء جميع الفعاليات الثقافية والأنشطة المسرحية في الدولة، اعتباراً من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء - أن القرار يأتي تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خاصة بعد أن رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى التحذير من الفيروس إلى درجة "وباء".

وأشارت إلى أن الإغلاق يشمل المراكز التابعة للوزارة في كل من أبوظبي، والظفرة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ورأس الخيمة، ومسافي، ودبا الفجيرة وجميع المكتبات التابعة لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة.. موضحة أنه يمكن للمتعاملين الحصول على خدمات الوزارة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.

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