المكسيك: 82 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد

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(د ب أ)

أعلنت الحكومة المكسيكية أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 82 حالة يوم الاثنين.

وكانت البلاد قد سجلت 53 حالة إصابة في اليوم السابق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.