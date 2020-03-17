 المكسيك: 82 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد - بوابة الشروق
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المكسيك: 82 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد

الرئيس المكسيكي
الرئيس المكسيكي

نشر فى : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 6:05 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 مارس 2020 - 6:05 ص

(د ب أ)

أعلنت الحكومة المكسيكية أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 82 حالة يوم الاثنين.

وكانت البلاد قد سجلت 53 حالة إصابة في اليوم السابق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.


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