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3 قتلى وأكثر من ألف إصابة في مهرجان النار بإيران

وكالات
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 12:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 12:59 م

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية صباح اليوم الأربعاء، بأن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ألف، عندما قفزت حشود في مختلف أنحاء إيران فوق النيران والألعاب النارية في مهرجان النار السنوي قبل رأس السنة الإيرانية.

وقال رئيس خدمات الطوارئ بير حسين كوليفاند، للتلفزيون الرسمي، إن من بين 1030 مصاباً، فقد 87 أحد أطرافهم، بسبب الألعاب النارية والمتفجرات محلية الصنع.

وأضاف أن 3 أشخاص لقوا حتفهم خلال الاحتفالات التي بدأت عند غروب الشمس أمس الثلاثاء واستمرت حتى وقت متأخر من الليل.

وتجاهل كثيرون التحذيرات من التجمعات في الدولة الأكثر تضرراً في الشرق الأوسط من جائحة كوفيد-19.

وقالت وكالة فارس للأنباء إن الشرطة اعتقلت 25 شخصاً في العاصمة طهران.

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