ألمانيا تمدد مشاركة البحرية في مهمتي إيريني وأتالانتا الأوروبيتين

قرر مجلس الوزراء الألماني برئاسة المستشارة انجيلا ميركل اليوم الأربعاء تمديد مشاركة البحرية الألمانية في مهمتين تابعتين للاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر.

وأعلنت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن بموجب القرار ستواصل البحرية مشاركتها في " عملية إيريني" بالبحر المتوسط لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا، ومهمة "اتالانتا" لمكافحة القرصنة في القرن الإفريقي حتى الثلاثين من نيسان/أبريل 2022.

يذكر أن البرلمان الألماني هو من يبت في خطوة التمديد في نهاية المطاف.

وتهدف العملية "إيريني" إلى مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بمنع تصدير الأسلحة إلى ليبيا للمساعدة في استقرار الدولة المتوسطية التي تقع في شمال إفريقيا، بغرض دعم عملية السلام هناك.

كما تهدف العملية أيضا إلى منع تهريب النفط ومكافحة شبكات التهريب. ويشارك الجيش الألماني في هذه العملية بما يصل إلى 300 جندي، بالإضافة إلى طائرة وسفينة.

وانطلقت سفينة الإمدادات "برلين" من ميناء فيلهلمسهافن مطلع الشهر الجاري لهذا الغرض.

وتركز مهمة "اتالانتا" على حماية السفن من القراصنة في منطقة القرن الإفريقي، ولاسيما السفن التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، فضلا عن تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر تصدير السلاح إلى الصومال ومكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات وتقديم صورة موسعة عن وضع الجرائم البحرية. ومن المنتظر تقليل الحد الأقصى للقوة الألمانية المشاركة في هذه المهمة من 400 إلى 300 جندي.