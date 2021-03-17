الرئيس العراقي: يجب بناء العلاقة بين كردستان وبغداد على الدستور الحالي

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن العلاقة بين حكومة إقليم كردستان وبغداد يجب أن تكون مبنية على الدستور الحالي، مشيرًا إلى أن الكرد مكون أساسي من مكونات المجتمع.

وأضاف صالح، في لقاء خاص ببرنامج «مع جيزال» المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الأربعاء، أن الدستور قد تكون فيه رؤى متباينة في التفسير، لكن في النهاية يجب أن يحسم العراق أمره، متابعًا: «هذه العلاقة غير صحية الآن، وليس فقط تشوبها المشاكل، لكن بناءاتها لم تعد صالحة لإدامة هذا الوضع الحالي».

ونقلًا عن «سكاي نيوز عربية»، أكد صالح، أنه يجب إجراء حوار وطني بصورة جذرية وحقيقية، مشددًا على أن الكرد مكون أساسي من مكونات هذا المجتمع، إذ عانوا ما عانوه من التهجير والتغييب وحرب الإبادة.

وتابع: «لدينا حلفاء أساسيون في المنظومة العراقية وفي المجتمع العراقي الذين يرون ضرورة الإقرار بالحقوق الكردية، لكن هناك أيضا رؤى ترى المركزية في الحكم ولا تتقبل حالة الفيدرالية والحكم.. الموضوع لا يمكن أن يستمر، لا الكرد راضين ولا العرب راضين».

وذكر أن المواطن سواء في البصرة أو كردستان لم يعد راضيًا عن تلك المنظومة، مؤكدًا أن الحوار الوطني بين أبناء هذا الوطن هو ما سيتمكن من حل تلك المشكلات.

وأعرب الرئيس العراقي برهم صالح، عن تفاؤله بأن العراق قادر على تجاوز تلك المشكلات بالرغم من كل الأزمات التي مرت بها البلاد.