رئيس حماية البيئة الأمريكية يتعهد بدعم حقوق الولايات في السياسة البيئية

قال مايكل ريجان، رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية الذي أدى اليمين الدستورية مؤخرا، لمسؤولي الولايات اليوم الثلاثاء، إنه ليس لديه أي خطط للتخلي عن نهج الاتحادية التعاونية في الحكم، والذي تبنته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن ريجان قوله في اجتماع مجلس البيئة السنوي للولايات: "أعدكم أن وكالة حماية البيئة ستشارك بنشاط مع الولايات وتستمع إليها.. حكومات الولايات والحكومات المحلية- أنتم تعرفون مجتمعاتكم أفضل كثيرا من الحكومة الاتحادية".

وقوضت تصريحات ريجان مزاعم بعض المشرعين الجمهوريين ومراكز الأبحاث المحافظة بأن وكالة حماية البيئة عازمة على أن تصبح مخططا مركزيا في ضوابط الأمة بأكملها.

ويعتبر منح السلطة للولايات ممارسة راسخة استخدمها مسؤولو وكالة حماية البيئة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي منذ إنشاء الوكالة.