 أمريكا: تخصيص 10 مليارات دولار لتنفيذ اختبارات كورونا بالمدارس - بوابة الشروق
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أمريكا: تخصيص 10 مليارات دولار لتنفيذ اختبارات كورونا بالمدارس

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 8:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 8:18 م

أعلنت السلطات الأمريكية أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في البلاد ستقدم 10 مليارات دولار إلى الولايات للمساعدة في تنفيذ اختبارات فيروس كورونا في المدارس التعليمية.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن هذا يجيء في إطار خطة إدارة الرئيس جو بايدن لاستئناف المدارس أنشطتها مرة أخرى بأمان.

وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن هذه الأموال التي تمت الموافقة عليها كجزء من قانون الإغاثة من الفيروسات الذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار وأنها سيكون متاحاً استعمالها بسرعة كما أنها ستساعد المدارس على اختبار المدرسين والطلاب والموظفين والمساعدة في تحديد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض للحيلولة دون زيادة انتشار الفيروس.

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