البنك المركزي: مبادرة التمويل العقاري تغطي 200 ألف شقة

نجم: لا يستفيد المواطن في مبادرة التمويل العقاري بأكثر من شقة.. مش عاملينها عشان الناس تتاجر فيها

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن مبادرة التمويل العقاري متاحة لجميع البنوك، موضحًا أن البنك سيحاسب في النهاية بسعر السوق.

وأضاف نجم، في لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن المواطن لا يمكنه الاستفادة من المبادرة بأكثر من شقة واحدة، ذاكرًا أن المبادرة تغطي 200 ألف شقة.

وتوقع أن تسير المبادرة بشكل جيد، نظرًا لأن الحكومة جادة في دعمها وتمويلها، قائلًا أن سعر الفائدة في هذه المبادرة غير مسبوق.

وأوضح أن مبادرة التمويل العقاري تسجل باسم الشخص الذي يطلبها، على ألا يستطيع المالك التصرف فيها سوى بعد فترة محددة تقدر بسبع سنوات، معقبًا: «مش عاملينها عشان الناس تتاجر فيها»، على حد تعبيره.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وجمال نجم، نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.

ووجّه الرئيس خلال الاجتماع بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.