المجر تسجل أعلى حصيلة وفيات جراء كورونا منذ بداية تفشي الوباء

سجلت المجر، اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة وفيات يومية جراء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) منذ تفشي الفيروس بالبلاد، وذلك بعد تسجيل 195 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية أن البلاد شهدت أيضا ارتفاعا في عدد مرضى "كورونا" بالمستشفيات إذ بلغ 10 آلاف و300 مريض وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف عدد المرضى ببداية موجة التفشي الأخيرة للفيروس.

يذكر أن النظام الصحي في المجر يقع تحت ضغوط هائلة جراء تفشي الإصابات المرتبطة بالسلالة البريطانية للفيروس خلال الأسابيع الأخيرة.