 روسيا تستدعي سفيرها في الولايات المتحدة إلى موسكو للتشاور - بوابة الشروق
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روسيا تستدعي سفيرها في الولايات المتحدة إلى موسكو للتشاور

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 7:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 7:52 م

أعلنت الخارجية الروسية عن استدعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إلى موسكو للتشاور.

وحسبما نشرته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء، فإنه سيتم تقييم آفاق العلاقات مع واشنطن.


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