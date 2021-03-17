الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي بالنيجر

أدان الممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في 15 مارس وأسفر عن مقتل أكثر من 58 مدنيًا في بانيبانغو بالنيجر.

وقال بوريل، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يدعو في هذه الفترة الانتخابية التاريخية إلى التماسك الاجتماعي، ويعيد تأكيد التزامه تجاه النيجيريين.

وكانت تسببت هجمات تعرضت لها مناطق نيجرية غربي البلاد قرب الحدود مع مالي، في مقتل 58 شخصًا، وتعتبر الأعنف منذ انتخاب محمد بازوم رئيسًا للبلاد في 21 فبراير الماضي.

وقالت الحكومة النيجرية، في بيان صادر عنها، بثه التلفزيون الرسمي مساء اليوم، إن «مجموعات مسلحة مجهولة اعترضت 4 سيارات لنقل الأشخاص مساء الاثنين، كانت عائدة من السوق الأسبوعية لبانيبانغو باتجاه قريتي شينيغودار وداري داي».

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1372249558743461890?s=19