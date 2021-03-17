إصابة 7 من المنتخب الألماني للقوى بكورونا

ثبتت إصابة سبعة من أعضاء بعثة المنتخب الألماني، التي شاركت ببطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات المغطاة، بفيروس كورونا المستجد، عقب عودتهم من البطولة التي أقيمت ببولندا.

وأعلن الاتحاد الألماني لألعاب القوى اليوم الأربعاء أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ السلطات الصحية ذات الصلة.

وتألفت بعثة ألمانيا في البطولة، التي جرت في الفترة من الرابع حتى السابع من مارس الجاري، من 48 رياضيا، بالإضافة إلى 19 فردا آخر.

لم يكشف اتحاد القوى الألماني النقاب عن أسماء المصابين، لكنه ذكر أن جميع النتائج الإيجابية جاءت من اختبارات جرت في ألمانيا بعد البطولة. كان اختبار جميع الرياضيين سلبيا قبل السفر بمدينة تورون البولندية، التي استضافت البطولة.

وكشف بيان اتحاد القوى الألماني أن منتخبات أخرى أبلغت أيضا عن حالات إيجابية بعد البطولة.