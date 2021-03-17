 إصابة 7 من المنتخب الألماني للقوى بكورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 17 مارس 2021 8:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

إصابة 7 من المنتخب الألماني للقوى بكورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 8:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 8:25 م

ثبتت إصابة سبعة من أعضاء بعثة المنتخب الألماني، التي شاركت ببطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات المغطاة، بفيروس كورونا المستجد، عقب عودتهم من البطولة التي أقيمت ببولندا.

وأعلن الاتحاد الألماني لألعاب القوى اليوم الأربعاء أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ السلطات الصحية ذات الصلة.

وتألفت بعثة ألمانيا في البطولة، التي جرت في الفترة من الرابع حتى السابع من مارس الجاري، من 48 رياضيا، بالإضافة إلى 19 فردا آخر.

لم يكشف اتحاد القوى الألماني النقاب عن أسماء المصابين، لكنه ذكر أن جميع النتائج الإيجابية جاءت من اختبارات جرت في ألمانيا بعد البطولة. كان اختبار جميع الرياضيين سلبيا قبل السفر بمدينة تورون البولندية، التي استضافت البطولة.

وكشف بيان اتحاد القوى الألماني أن منتخبات أخرى أبلغت أيضا عن حالات إيجابية بعد البطولة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك