قرر باريس سان جيرمان الفرنسي، إغلاق مركزه التدريبي بشكل مؤقت بسبب تواجد أكثر من حالة مصابة بفيروس الكورونا بين صفوفه.

ونشر النادي عبر موقعه الرسمي صباح اليوم الأربعاء، بيانا قال خلاله، إنه سيغلق مركزه التدريبي مؤقتًا بعد اكتشاف عدة حالات مصابين بكورونا.

وقال النادي الباريسي أنه بعد حملة فحص كورونا التي أجريت مؤخرًا في مركز التدريب، تم اكتشاف العديد من الحالات الجديدة، لذلك قرر كإجراء احترازي، إغلاق المركز التدريبي مؤقتًا حتى يوم الاثنين 22 مارس.

وأشار سان جيرمان في ختام بيانه إنه سيتم إجراء جلسات فحص كورونا لعناصره، يوم الجمعة، 19 مارس.

وكان سان جيرمان قد خسر مواجهته الأخيرة أمام نانت بالدوري الفرنسي بهدفين مقابل هدف.