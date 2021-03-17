 بسبب حالات كورونا.. سان جيرمان يغلق مركزه التدريبي بشكل مؤقت - بوابة الشروق
الأربعاء 17 مارس 2021 12:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

بسبب حالات كورونا.. سان جيرمان يغلق مركزه التدريبي بشكل مؤقت

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 12:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 12:40 م

قرر باريس سان جيرمان الفرنسي، إغلاق مركزه التدريبي بشكل مؤقت بسبب تواجد أكثر من حالة مصابة بفيروس الكورونا بين صفوفه.

ونشر النادي عبر موقعه الرسمي صباح اليوم الأربعاء، بيانا قال خلاله، إنه سيغلق مركزه التدريبي مؤقتًا بعد اكتشاف عدة حالات مصابين بكورونا.

وقال النادي الباريسي أنه بعد حملة فحص كورونا التي أجريت مؤخرًا في مركز التدريب، تم اكتشاف العديد من الحالات الجديدة، لذلك قرر كإجراء احترازي، إغلاق المركز التدريبي مؤقتًا حتى يوم الاثنين 22 مارس.

وأشار سان جيرمان في ختام بيانه إنه سيتم إجراء جلسات فحص كورونا لعناصره، يوم الجمعة، 19 مارس.

وكان سان جيرمان قد خسر مواجهته الأخيرة أمام نانت بالدوري الفرنسي بهدفين مقابل هدف.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك