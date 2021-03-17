وزير الصحة الألماني يدافع عن قرار وقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا

دافع وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن الوقف الاحترازي للتطعيم ضد كورونا بلقاح شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية.

وقال الوزير الذي ينتمي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يدل على أن المراقبة على حملة اللقاح فعالة.

وأضاف شبان: "نحترس ونأخذ الحوادث المبلغ عنها مأخذ الجد، وإذا وجبت المراجعة، نقوم بها"، مشيرا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يعزز الثقة في عمليات التطعيم.

وأكد الوزير أنه جرى تعليق استخدام اللقاح لبضعة أيام كإجراء احترازي إلى أن يتم معرفة المزيد من المعلومات، وقال إنه يتوقع أن تطرح الوكالة الأوروبية للأدوية تقديراتها غدا الخميس حول ما يمكن فعله لاحقا.

وتابع شبان بالقول إنه في حال حدوث غير ذلك – وهو أمر غير مرجح بقوة- سيتعين البحث عن حلول.

وتأتي المراجعات على خلفية ورود أنباء عن حدوث حالات تجلط دموي في أوردة دماغية مرتبطة زمنيا بتعاطي لقاح أسترازينيكا، وقد تم الإبلاغ عن حدوث تسع حالات من هذا النوع في ألمانيا في الوقت الراهن.