 «خارجية قرغيزستان» تعلن عودة العشرات من أبناء مسلحي التنظيمات الإرهابية من العراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«خارجية قرغيزستان» تعلن عودة العشرات من أبناء مسلحي التنظيمات الإرهابية من العراق

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 6:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 6:41 ص

أعلنت وزارة خارجية قيرغيزستان، عودة العشرات من أطفال المسلحين من العراق، في أول عملية من نوعها ينفذها هذا البلد الذي غادر المئات منه للقتال في صفوف تنظيم "داعش".
وقالت وزارة الخارجية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن "79 طفلا ولدوا لأبوين قرغيزيين، أعيدوا إلى البلاد بموافقة أمهاتهم اللواتي بقين في العراق"، مضيفة أن "أجهزة الدولة ستعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا لتسليمهم لذويهم".
وسجن الكثير من النساء من بلدان في آسيا الوسطى في سوريا والعراق لارتباطهن بالتنظيمات الإرهابية، بما فيها "داعش" الإرهابي، فيما لقي أزواج معظمهن حتفهم في المعارك.
وقرغيزستان هي الدولة الرابعة في آسيا الوسطى التي تجري عملية من هذا النوع بعد كازاخستان، وأوزبكستان وطاجيكستان.
وغادر آلاف الأشخاص من هذه المنطقة للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وتنظيمات إرهابية أخرى.

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