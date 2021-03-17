

أعرب الأردني صالح حمدان، المعروف إعلاميًا باسم «فتى الزرقاء» عن سعادته بصدور حكم الإعدام بحق مجموعة من المتهمين بالقضية، قائلًا: «اتاخد حقي من المجرمين، وسعيد بالحصول على حقي».



وأضاف، خلال تصريحات لفضائية «الحدث العربية»، اليوم الأربعاء، أن «الحياة الجديدة بدأت من هذه اللحظة»، متوجهًا بالشكر للملك عبدالله الثاني، ومحكمة أمن الدولة، وكل من دعمه نفسيًا ووقف إلى جواره حتى الآن.



وقضت محكمة أمن الدَّولة الأردنية، صباح اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا حتى الموت على 7 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء، وبراءة 7 آخرين من المتهمين بالقضية.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، صباح الأربعاء، حكمت أمن الدولة على أحد المتهمين بقضية فتى الزرقاء بالسجن لمدة 15 سنة، كما حكمت على أحد المتهمين بالسَّجن 10 سنوات ووضعه بالأشغال المؤقتة.



وبدأت محكمة أمن الدَّولة الأردنية، اليوم الأربعاء، جلسة النطق بحكمها على 17 متهمًا، أحدهم فار من وجه العدالة، في قضية الاعتداء على فتى الزرقاء قبل نحو 6 أشهر، وتسببوا ببتر يديه، وإعتام إحدى عينيه.



وأسندت المحكمة للمتهمين 9 تهم من بينها، الإرهاب، وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض، والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.



واستمعت المحكمة على مدار 5 أشهر لـ26 شاهد نيابة عامة، وقدَّم محامو الدفاع بيناتهم الدِّفاعية، وقررت المحكمة رفع الجلسات إلى مطلع الشهر الحالي للنطق بالحكم.

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