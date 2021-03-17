مستشار النمسا يبحث في برلين غدا سبل تخفيف القيود على الحدود بين البلدين

يقوم المستشار النمساوي سباستيان كورتس، غدا الخميس، بزيارة إلى ألمانيا يلتقى خلالها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعدد من الوزراء؛ لبحث تطورات أزمة كورونا والسياسات الأوروبية في توزيع اللقاحات.

وقالت المستشارية النمساوية اليوم الأربعاء، إن كورتس سوف يبحث سبل تخفيف القيود على الحدود الألمانية النمساوية والتي مددتها برلين من جانبها لمدة أسبوعين حتى أوائل ابريل المقبل، كما سيبحث مع وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر سبل إنهاء الضوابط المشددة على الحدود مع النمسا.

وأشارت المستشارية إلى تركيز السلطات فى ألمانيا والنمسا على مراقبة إجراءات الحماية من العدوى واحتواء الفيروس المتحور في ولاية تيرول النمساوية الحدودية عن كثب.

يشار إلى أن ألمانيا أدرجت التشيك وسلوفاكيا وولاية تيرول النمساوية الحدودية فى القائمة الحمراء باعتبارها مناطق للفيروسات المتحورة وذلك منذ منتصف فبراير الماضي .