السجن 3 أعوام لمتهم بتزوير توكيلات وعقود أراضي في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، اليوم الأربعاء، (ش.ف.م)، بالسجن 3 أعوام، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية وتوكيلات الشهر العقاري، وبيعها لراغبي التعامل بها، وذلك في القضية رقم 7901 لسنة 2019 جنايات ثانٍ العامرية.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا، من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد باشتراك شخص في تزوير محررات رسمية عبارة عن توكيلات بيع أرضي، ملك إحدى الجمعيات التعاونية الكائنة في نطاق دائرة القسم.

توصلت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، إلى تزوير المتهم وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية، محررات رسمية عبارة عن عقد بيع 10 قطع أراضي منسوبة للجمعية التعاونية لموظفي الديوان العام والأحياء في محافظة الإسكندرية، ومقرها منطقة كينج مريوط.

وبتقنين الإجراءات، ألقي القبض عليه، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد حسن منيع، والحسيني أحمد عطا، وسكرتير الجنايات، السيد البتانوني.