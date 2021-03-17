كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تسمى "سي 20" في غرب البلاد، مشيرة إلى أن خطورة تلك السلالة تتمثل في أنه من الصعب اكتشافها بواسطة اختبارات "بي.سي.آر".

وأفادت المديرية العامة للصحة، في بيان صحفي، بأنه تم الكشف عن سلالة جديدة من كورونا مركز مستشفى "لانيون" في كوت دورمو بإقليم "بريتاني" (غرب البلاد)، بحسب صحيفة "لاديبيش" الفرنسية.

وأوضحت أن السلطات الصحية وضعت المستشفى "تحت المراقبة" بعد اكتشاف 79 حالة إصابة بـ(كوفيد-19) في 13 مارس الجاري، بما في ذلك 8 حالات أصيبوا بالسلالة الجديدة ما أدى لوفاتهم.

بدورها، قالت وكالة الصحة الإقليمية في فرنسا، في بيان الأربعاء، إنه "لا توجد علاقة سببية مؤكدة بين هذه الوفيات والسلالة الجديدة في الوقت الحالي"، مشددة على أهمية الدراسات الوبائية التي يتعين إجراؤها حاليا".

من جانبها، قالت محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية، إن هذه السلالة الجديدة تسمى "سي 20"، وتخضع تحت المراقبة الشديدة من قبل الإدارة العامة للصحة الفرنسية، موضحة أن خطورتها تكمن في أنه من الصعب اكتشافها بواسطة اختبارات "بي.سي.آر".

وأضافت المحطة الفرنسية، أن العديد من المرضى في مستشفى لانيون، ظهرت عليهم أعراض لفيروس كورونا، بينما كانت نتائج تحليل "بي.سي.آر" لفحص كورونا سلبية.

وتابعت أنه يمكن فقط إثبات الإصابة بعد إجراء تحليل "آر.تي-بي.سي.آر" على عينات تنفسية عميقة، لافتة إلى أن تلك السلالة مصنفة في فئة تضم آلاف السلالات.

ونوهت بأن الأطباء لا يعتبرون تلك السلالة الجديدة مصدرا للقلق في الوقت الراهن، لكنهم يحققون في سبب عدم اكتشافها في اختبارات "بي.سي.آر"، وطرق الفحص التقليدية.

من جانبها، أوضحت المديرية العامة للصحة في وثيقة مخصصة لمقدمي الرعاية، تم تعميمها يوم الاثنين الماضي، أن هناك تقييمًا جاريًا لتحديد ما إذا كانت هذه السلالة الجديدة لكورونا لايمكن رصدها من خلال الاختبارات الفيروسية التقليدية".

يذكر أن السلطات الفرنسية تكثف من تدابير الحد من انتقال الفيروس، على سبيل المثال عن طريق تسريع التطعيم وتذكير المواطنين بأهمية تدابير التباعد الاجتماعي والحد من التجمعات.