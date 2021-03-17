قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنه سيقرر ما إذا كان سيخوض السباق إلى البيت الأبيض بعد انتخابات الكونجرس في نوفمبر 2022.

وأوضح ترامب أنه ملتزم بمساعدة زملائه الجمهوريين في محاولة استعادة السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ في انتخابات 2022، التي ستمثل استفتاء مبكرا على قيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأضاف ترامب في مقابلة مع "شبكة فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للغاية لاستعادة مجلس النواب. لدينا فرصة جيدة لاستعادة مجلس الشيوخ وبصراحة سنتخذ قرارنا بعد ذلك".

وقال ترامب لمذيعة "فوكس نيوز"، ماريا بارتيرومو، إن أنصاره بدوا مستعدين لتأييده مرة أخرى إذا ما قرر خوض السباق.

وأردف: "بناء على كل الاستطلاعات، يريدون مني خوض الانتخابات مرة أخرى، لكننا سندرس الأمر ونرى".