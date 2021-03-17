بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار الثلثين في غضون 15 عاما



كشفت الحكومة البريطانية عن خطط لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن المصانع والعمليات الصناعية الأخرى بمقدار الثلثين في غضون الخمسة عشر عاما القادمة.

وتأتي "استراتيجية تقليص الكربون الناتج عن الصناعة" التي جرى نشرها اليوم الأربعاء، في إطار طموح المملكة المتحدة للتخلص بشكل فعال من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

وخصصت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية أكثر من مليار جنيه استرليني (4ر1 مليار دولار) لمشاريع يمكن أن تساعد في خفض الانبعاثات في المستشفيات والمدارس وكذلك في المصانع، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويعد خفض الانبعاثات الناتجة عن الصناعة أحد أصعب المجالات في مكافحة تغير المناخ، حيث توجد حاجة لأفران تصل درجة حرارتها إلى 1500 درجة مئوية لتشكيل الصلب أو إنتاج الإسمنت، ولا يمكن بالطاقة المتجددة وحدها الوصول لتلك الدرجات المرتفعة للحرارة .

وحددت الاستراتيجية الجديدة توقعات لقطاع الصناعة ليقوم بتحويل 20 تيراوات ساعة من الطاقة التي يحتاجها من الوقود الأحفوري إلى مصادر منخفضة الكربون بحلول عام 2030.

وهذا يعادل 17% من إجمالي الطاقة المتجددة التي تم توليدها في المملكة المتحدة في عام 2019.