تيار المستقبل اللبناني ينفي علاقته باشتباك عائشة بكار في بيروت

أعرب "تيار المستقبل"، الذي يترأسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، عن أسفه لوقوع الاشتباك في منطقة عائشة بكار في العاصمة بيروت، ونفى علاقته بهذا الاشتباك كما نفى أن تكون له أبعاد سياسية.

وقال بيان " تيار المستقبل" "ما شهدته منطقة عائشة بكار، بعد ظهر اليوم، الاشتباك فردي، لا علاقة لـتيار المستقبل به لا من قريب ولا من بعيد، ولا أسباب أو أبعاد سياسية له".

وأضاف البيان "إن "تيار المستقبل" إذ يأسف لوقوع مثل هذا الاشتباك في شوارع العاصمة بيروت وتسببه بإصابات في صفوف المواطنين، يحذر من خطورة تداول الأخبار الملفقة التي تلعب على وتر الإثارة والفتنة، في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد".

وأشار البيان إلى أن "تيار المستقبل" "يهيب بالجميع ضبط النفس والتعاون مع القوى الأمنية والعسكرية، وعدم الانجرار وراء أي أمر من شأنه توتير الأجواء وتعميم الفوضى".

وأعلن البيان أن "قيادة التيار تعمل، مع أهالي المنطقة والمعنيين والأجهزة الأمنية، على التهدئة ومعالجة تداعيات الاشتباك".

ووقع اشتباك عصر اليوم الأربعاء في منطقة عائشة بكار في بيروت على خلفية قطع الطريق احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية، وأدى إلى إطلاق وسقوط جريحين،وشارك في الاشتباك عدد من مناصري تيار المستقبل وجرح أحدهم.