سونا: بحث أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين السودان والسعودية

بحث وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني الدكتور الهادي محمد إبراهيم، مع سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان محمد بن حسن جعفر، أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.



وحسبما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء اليوم الأربعاء، قال الوزير إن الحكومة السودانية بدأت في تسريع الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات إلى السودان مع منح تفضيلات خاصة للمستثمرين السعوديين، مؤكدًا أن قانون الاستثمار في مرحلة المناقشة النهائية ويتضمن ميزات تفضيلية كبيرة للمستثمرين الأجانب.



واستعرض الإمكانات الهائلة للسودان في المجال الزراعي، مرحبًا بدخول رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في هذا المجال.



وأكد أن وزاراته بدأت في مناقشة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين كافة، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين، قائلًا إن السودان يرحب بجميع الاستثمارات في مختلف المجالات بالتركيز على مشروعات الطاقة والنقل.



وأعرب وزير الاستثمار عن أمله في تأسيس علاقة استثمارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن السودان يعمل حاليًا على تهيئة البيئة الاستثمارية بتأهيل النقل النهري والبحري.



وأضاف: «يجب أن تكون الاستثمارات السعودية خلال الفترة القادمة امتداد للتعاون بين البلدين خاصة المشروعات المتعلقة بالصندوق الاستثماري السعودي الذي يقدر بـ3 مليارات دولار، لافتًا إلى أن مجموعة العجلان السعودية تعتزم تنفيذ مشروع في مجال الطاقة يقدر بـ800) ميجا واط.



من جانبه، أكد السفير السعودي رغبة بلاده في الاستثمار بالسودان، مضيفًا أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين السعوديين للدخول في الاستثمار بالسودان، من بينها شركات خاصة وحكومية وأخرى مختلطة.



وقال بن حسن جعفر إن بلاده تهتم بالاستثمار في السودان، وتعمل بكل جهدها للترويج للاستثمار بالسودان، حيث فتحت مكتب خاص بخدمات رجال الأعمال بالسفارة يقوم بالاتصال المباشر بالجهات الحكومية السودانية لمعرفة التسهيلات والمحفزات وتعريف المستثمر السعودي بالفرص بالسودان.



وأوضح السفير السعودي، أن بلاده لديها استثمارات في عدة مجالات في جميع ولايات البلاد وتتركز في ولايتي نهر النيل والشمالية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية المصدقة بالسودان بغلت 26 مليار دولار، المنفذ منها 12 مليار دولار في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين.