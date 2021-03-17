﻿أمريكا تسعى لطمأنة كوريا الجنوبية بشأن قوة تحالفهما الدفاعي



أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد اوستن اليوم الأربعاء، خلال أول زيارته له إلى سول، بعد توليه منصبه الجديد بأن التزام بلاده نحو كوريا الجنوبية مازال قويا، مركزا على التحديات الامنية التي تمثلها الصين وكوريا الشمالية.



ومازالت الولايات المتحدة تبقي على وجود عسكري في كوريا الجنوبية، منذ الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، التي لم تنته بعد من الناحية الفنية. غير أنه تم التشكيك في الالتزام الأمريكي بتوفير الأمن لكوريا الجنوبية، عدة مرات، عندما كان دونالد ترامب رئيسا لأمريكا.



وقال أوستن، في تصريحات نقلتها وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء "إنني هنا اليوم لكي أؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن جمهورية كوريا. أنا وأنتم يمكننا الاتفاق على أن الاستعداد العسكري يمثل أولوية رئيسية و أن استعدادنا المشترك يجب أن يضمن أننا مستعدون للقتال بين عشية وضحاها".



جاءت تلك التصريحات في أعقاب زيارة إلى اليابان، حيث سلط وزير الدفاع الأمريكي الضوء على التزامات الأمريكية في المنطقة. وأشار اليوم الاربعاء مجددا إلى "تحديات غير مسبوقة" من جانب الصين وكوريا الشمالية.



ومازالت الصين تنازع حول ملكية مساحات بحرية متعددة من الاراضي مع دول أسيوية أخرى وشنت مؤخرا حملة قمع ضد المؤيدين للديقراطية في هونج كونج وهي خطوة أثارت قلق تايوان، التي تزعم الصين أنها جزء من أراضيها، لكن استقلالها الفعلي تعهدت أمريكا بحمايته .



ومن جهة أخرى، توقفت المحادثات حول التصدي للطموحات النووية لكوريا الشمالية خلال رئاسة ترامب، لكن بعد ذلك تلاشت.



ووجهت كوريا الشمالية أمس الثلاثاء تحذيرا لسول وواشنطن بشأن التدريبات العسكرية المشتركة بينهما. وقالت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه إذا كانت الإدارة الأمريكية "تريد أن تنام بسلام على مدى السنوات الأربع المقبلة، فمن الأفضل أن تمتنع عن إثارة المشكلات في أولى خطواتها".