حكومة هونج كونج تدين العقوبات الأمريكية على المسؤولين

أدانت حكومة هونج كونج إجراء اتخذته الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، لفرض عقوبات على 24 مسؤولا في الصين وهونج كونج بسبب الموافقة التي منحتها الصين الأسبوع الماضي لإصلاح النظام الانتخابي في هونج كونج.

وقالت الحكومة إن الولايات المتحدة لم "تلتفت" للدعم الذي أبدته 70 دولة للصين الشهر الماضي خلال جلسة للأمم المتحدة الشهر الماضي بشأن تعاملها مع مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

وجاء في البيان: "نشعر بخيبة أمل شديدة لأن الإدارة الأمريكية بدلا من تصحيح الأخطاء الصارخة التي ارتكبتها سابقتها، اختارت اتباع نفس المسار غير المشروع المتمثل في تجاهل المعايير الدولية والتدخل في شؤون منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 10 مسؤولين، بمن فيهم الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، في نوفمبر الماضي، عندما سخرت من العقوبات، قائلة إن لديها "أكواما من النقود" في المنزل، لأنها لم تعد قادرة على استخدام الخدمات المصرفية في هونج كونج.

وستمنع المجموعة الأخيرة من العقوبات المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع الأفراد الـ 24.