حمدو الهوني لـ«الشروق»: طموحاتنا التتويج بدوري الأبطال وأتمنى مواجهة الأهلي

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قال حمدو الهوني نجم الترجي التونسي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" إن طموحات فريقه هذا الموسم هي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، متمنيا ملاقاة الأهلي في المواجهات القادمة.

وتفوق الترجي التونسي على الزمالك بهدف نظيف مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وتأهل الفريق التونسي لمرحلة ربع نهائي المنافسة.

وأحرز حمدو الهوني هدف فوز الترجي على الزمالك في الدقيقة 73.

وقال الهوني في تصريحات خاصة لـ"الشروق" عقب المباراة:«طموحاتنا إن شاء الله هي الفوز باللقب هذا الموسم».

وأضاف:«الفريق الذي أتمنى مواجهاته في الأدوار المقبلة هو الأهلي المصري، نحن نحب نلاعب الأهلي».

وبات الترجي في صدارة مجموعته بعد 4 مباريات بدور المجموعات، وبرصيده 10 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي الترجي التونسي في المواجهة المقبلة له مع تونجيث السنغالي، فيما سيلاقي مولودية الجزائر بالجولة الأخيرة.