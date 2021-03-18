باكستان توافق على استيراد 300 ألف طن قمح

أعلنت وزارة المالية الباكستانية اليوم الأربعاء موافقة لجنة التنسيق الاقتصادي خلال اجتماع لها على استيراد 300 ألف طن من القمح لتلبية احتياجات السوق المحلية.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تصريح وزير الصناعة الباكستاني حماد أزهر أمس عن احتمال استيراد باكستان المزيد من القمح إذا دعت الحاجة إلى ذلك.



وكانت باكستان قد تلقت عروضا لتصدير القمح في مناقصة أطلقتها خلال الأسبوع الحالي لتوريد 300 ألف طن خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس المقبلين.



يذكر أن لجنة التنسيق الاقتصادي هي أعلى هيئة لصناعة القرارات الاقتصادية في باكستان.