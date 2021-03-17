أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق بمحافظة بورسعيد.



وبدأت جولة المحافظ، بتفقد أعمال رصف وتطوير شارع كسرى بحي العرب، رافقه خلالها رئيس حى العرب والشركات المنفذة لأعمال التطوير.



وأطلع اللواء عادل الغضبان، على الأعمال الجارية بالشارع، مؤكدا على تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية نظرا لأهمية الشارع باعتباره من الشوارع الحيوية بالمحافظة.



وأكد على أهمية التجميل والإضاءة بالشارع وإكمال كافة عناصر التطوير.



وحرص محافظ بورسعيد، على إجراء الحوار مع المواطنين وأصحاب المحلات بالشارع.



حيث أكد لهم على أهمية أعمال التطوير التي يشهده الشارع في منع الازدحام والتيسير على المواطنين، موجها أصحاب المحلات بعدم وضع الإشغالات والتعديات التى تسبب التكدس وتعطل حركة المواطنين.



واستمع لأرائهم في التطورات التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في عدد من المجالات.