قوات التحالف يحبط هجوما على السعودية بوساطة طائرة حوثية مفخخة

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية اليوم الأربعاء، إحباط عملية هجوم وشيك من خلال إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من منطقة عمران، شمالي اليمن.

وقال الناطق باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي"إنه جرى "تدمير الطائرة بدون طيار المفخخة وكذلك العناصر الإرهابية المشغلة لها"، مؤكداً أنه سيتعامل بحزم كبير مع مصادر التهديد، لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية الممنهجة التي ينفذها الحوثيين ضد الأراضي والأعيان المدنية في السعودية".

وصعد الحوثيون في الآونة الأخيرة من هجماتهم على الأراضي السعودية عبر الصواريخ والطائرات المسيرة.