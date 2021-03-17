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بسبب ملصق عن مكة.. محاكمة طلبة بإسطنبول بتهمة التحريض على الكراهية

علم تركيا
علم تركيا
إسطنبول - د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 5:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 5:35 م

بدأت محكمة تركية النظر في قضية 7 من طلبة الجامعات في إسطنبول، اليوم الأربعاء، بتهمتى "التحريض على العنف والعدوان" بسبب عرض ملصق يصور مكة مع أعلام المثليين.

واعتقال اثنين من الطلبة يوم 30 يناير لصلتهما بالعمل الفني الذي تم عرضه في فعالية محدودة في الحرم الجامعي، والذي أصبح مثيرا للجدل بعد تقارير إعلامية وانتقادات شديدة من رجال السياسة ومن بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعرض الملصق في جامعة البوسفور (بوغازيتشي) المرموقة في اسطنبول، والتي تخضع للحصار منذ يناير بعدما احتج الطلبة على تعيين اردوغان لـ"مليح بولو" رئيسا جديدا للجامعة، لأنه قريب من الحزب الحاكم.

ويواجه المتهمون السبعة أحكاما بالسجن تتراوح بين عام وثلاثة أعوام، حسبما قال المحامي ليفنت بيسكن ل(د.ب.أ).


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