 البنك المركزي: مليون جنيه حد أقصى لسعر الشقة ضمن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل - بوابة الشروق
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البنك المركزي: مليون جنيه حد أقصى لسعر الشقة ضمن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 3:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 3:55 ص

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن متوسطي الدخل يمكنهم الحصول على وحدة ضمن مبادرة التمويل العقاري بتكلفة مليون جنيه كحد أقصى للشقة ضمن المبادرة.

وأضاف نجم، في لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنه يشترط إثبات حجم الدخل بالنسبة لمتوسطي الدخل للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، موضحًا أن البنك حدد هذه الفئة بدخل 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألفًا للأسرة.

وأوضح أن إثبات الدخل الأساسي لمتوسط الدخل غير مشترط بتحويل المرتبات على البنوك، مضيفًا أن الأهم بالنسبة للبنوك هو الالتزام بتسديد الأقساط.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وجمال نجم، نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.

ووجّه الرئيس خلال الاجتماع بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

https://www.facebook.com/watch/?v=543036733342722

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