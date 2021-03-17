الجيش الجزائري يقتل إرهابيا ويعتقل اثنين في اشتباك على الحدود مع مالي

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن مفرزة للجيش تمكنت من القضاء على إرهابي واعتقلت اثنين آخرين في اشتباك مع مجموعة إرهابية مساء أمس الثلاثاء، إثر دورية بحث وتفتيش على الشريط الحدودي لمنطقة برج باجي مختار المتاخم للحدود مع مالي جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، أن الإرهابي المقتول يدعى عمر بشار، وأن الإرهابيين اللذين اعتقلا هما بن خية سيدي محمد، وشرايط محمد.

وأشارت الوزارة إلى ضبط رشاش طراز كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة، ومركبة رباعية الدفع، وجهازي اتصال لاسلكيين بالإضافة إلى أغراض أخرى.