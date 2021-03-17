تركيا تسقط عضوية نائب برلماني معارض بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب

أسقط البرلمان التركي اليوم الأربعاء عضوية النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو، من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، مستشهدا بحكم نهائي بحقه بالسجن بسبب إدانته بصلاته بالإرهاب، وفقا لما جاء على حساب البرلمان على تويتر.

وفي فبراير، أيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا حكما بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة على جرجرلي أوغلو بتهمة نشر دعاية إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2016، ما مهد الطريق لإسقاط عضويته البرلمانية.

وتمت قراءة القرار خلال جلسة برلمانية حضرها جرجرلي أوغلو.

وكتب جرجرلي أوغلو على تويتر: "سوف أقاوم الانقلاب في البرلمان".

وكتب حزب الشعوب الديمقراطي على تويتر: "نحن لا نترك نائبنا بمفرده، ولن نغادر البرلمان"، ونشر صورا لنواب من حزب الشعوب الديمقراطي وهم يرتدون الكمامات وصورة لجرجرلي أوغلو وهو يقف ويشير بعلامة النصر.

وأظهرت لقطات سابقة لحزب الشعوب الديمقراطي نوابا من الحزب وهم يهتفون بشعارات داخل القاعة الرئيسية، وكان من بين الشعارات "الحقوق والقانون والعدالة" و "حزب العدالة والتنمية الانقلابي"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.