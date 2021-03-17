تقرير: تعطيل الخدمات خلال كورونا أدى لوفاة آلاف الأطفال والأمهات في جنوب آسيا

سلط تقرير للأمم المتحدة الضوء على الاضطرابات التي لحقت بالخدمات الصحية في دول جنوب آسيا بسبب جائحة كورونا، حيث أشار إلى أن الاضطرابات ربما ساهمت في 239 ألف حالة وفاة إضافية بين الأمهات والأطفال.

وبحسب التقرير المشترك بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن التقليصات الشديدة في توافر خدمات الصحة العامة الأساسية واستخدامها في جنوب آسيا بسبب جائحة كورونا ربما ساهمت فيما يقدر بنحو 228 ألف حالة وفاة إضافية للأطفال عام 2020، ومن المقدر حدوث نحو 11 ألف حالة وفاة إضافية للأمهات.

وأشار التقرير إلى أنه تم إغلاق العيادات والمرافق الصحية الأخرى، وتعليق العديد من برامج الصحة والتغذية الحيوية، حيث تكافح منطقة جنوب آسيا لاحتواء حالات كورونا، التي بلغت 11 مليونا بنهاية عام 2020.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المدير الإقليمي لليونيسف في جنوب آسيا، جورج لاريا-أدجي، القول إن انخفاض الخدمات الحيوية كان له تأثير مدمر على صحة وتغذية أفقر الأسر، مؤكدا أنه "من الضروري للغاية استعادة هذه الخدمات بالكامل للأطفال والأمهات الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، وفعل كل ما أمكن لضمان شعور الناس بالأمان عند استخدامها".

وتشمل تداعيات الجائحة على الخدمات الصحية انخفاضا بنسبة 80% في عدد الأطفال الصغار الذين عولجوا من سوء التغذية الحاد الوخيم في نيبال وبنجلاديش، وانخفاضا حادا في تحصين الأطفال في باكستان والهند.

وبحسب التقرير المشترك، فإن 420 مليون طفل في جنوب آسيا أصبحوا خارج المدرسة بسبب إجراءات السيطرة على الجائحة.