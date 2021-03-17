طارق الشناوي: مسلسل «الاختيار» عمل مبهر مزج بين الوثائقي والدراما

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مسلسل الاختيار قدم نجاحًا كبيرًا ومفاجئ ومبهر، مشيرًا إلى نجاحه العالمي والإقليمي، حيث وصت رسالته للعالم العربي بأكمله وليس الجمهور المصري فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضاية «القاهرة والناس»، أنه لأول مرة يحصد عمل درامي مصري مثل هذه النسب العالية من المشاهدة، موضحًا أن النجاح كان من قبل الإنتاج والشخصيات والعمل الدرامي بأكمله.

وأوضح أن مسلسل الاختيار مزج بين الوثائقي والدراما، حيث إن المسلسل وثق كل لقطات شخصية المنسي، متابعًا: «العمل جعلنا نحلل شخصية الإرهابي».

وتوجه بالتحية للمخرج بيتر ميمي على تمكنه من عمله، مستكملًا: «شاهدنا مسار شخصية الشر في العشماوي وكيف تحول».