مستشفيات بلغاريا تعاني بشدة جراء ارتفاع سريع في الإصابات بكورونا

اقتربت المستشفيات وخدمات الطوارئ في بلغاريا من بلوغ حدود طاقتها القصوى وسط ارتفاع سريع في عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم خدمات الطوارئ كاتيا سونجارسكا في صوفيا "لا يمكننا التعامل مع هذا التدفق الهائل من المرضى".

وفي العديد من الأماكن ، يتم إعادة تنظيم المستشفيات من أجل إضافة المزيد من الأجنحة لمرضى كوفيد -19.

ويوم الخميس الماضي ، كانت هناك 395 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام. ومن المقرر نشر معدل حدوث جديد لمدة سبعة أيام غدا الخميس.

وأعلنت بلغاريا ، التي يبلغ عدد سكانها 9ر6 مليون نسمة ، اليوم الأربعاء عن 4374 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية اليوم الأربعاء ، بارتفاع من 3502 يوم الأربعاء الماضي.

واعلنت بلغاريا عن وفاة 11500 شخص منذ بدء تفشي المرض. وأمس الثلاثاء فقط ، توفي 107 أشخاص جراء الإصابة بالفيروس.

وتشمل المناطق الأكثر تضررا العاصمة صوفيا ومنطقة بورجاس على البحر الأسود.

من جهة أخرى ، توقفت حملة التطعيم في بلغاريا حيث تم تعليق استخدام لقاح استرازينيكا مؤقتًا ، ولا يتوفر سوى عدد قليل من مودرنا وفايزر /بونتيك.

ويتم إعطاء الأولوية للسلطات الانتخابية للتلقيح حيث من المقرر أن تجري بلغاريا الانتخابات البرلمانية في 4 نيسان/أبريل.