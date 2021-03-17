أعرب السفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتيه، عن حرصه الشديد على المشاركة في الحدث الثقافي الكبير «أسبوع القاهرة للصورة» رغم ظروف فيروس كورونا.

وقال، في تصريحات خاصة لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم تنظيم مهرجان «أسبوع القاهرة للصورة» بشكل جيد من قبل المسؤولين عنه.

وأضاف أن القاهرة مدينة التصوير، نظرًا لأنها منطقة حية، إذ خلقت لفن الصورة، ذاكرًا أن هذا المهرجان يسمح برؤية جيل جديد من المصريين المبدعين المصريين والعالميين من كل مكان.

وانطلق «أسبوع القاهرة للصورة» في نسخته الثانية بجاليري «تاون هاوس» بوسط البلد، وذلك بمشاركة السفارتين الأمريكية والفرنسية في الحدث الذي تنظمه مؤسسة «فوتوبيا» لتعليم التصوير، وبمشاركة مجموعة من المصورين المحترفين ليقودوا ورش عمل في المهرجان من 11 وحتى 20 مارس.