وزير الصحة البريطاني: نتوقع الوفاء بعقود لقاح كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بلاده "تتوقع تماما" أن يتم الوفاء بعقود اللقاح المضاد لكورونا الموقعة مع منتجي الأدوية بعدما أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يوقف الصادرات.

وذكر هانكوك في بيان صحفي موجز اليوم الأربعاء، أن لقاح أسترازينيكا/ أكسفورد تم إنتاجه بعد إجراء أبحاث مولتها الحكومة البريطانية، والتي ساعدت في إنشاء سلسلة التوريد في كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن بريطانيا "وقعت عقدا قانونيا" لتسليم 100 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا/ أكسفورد للشعب البريطاني.

وفي إشارة إلى التصريحات التي أدلت بها فون دير لاين، قال الوزير إنه لا ينبغي أن وجود "قيود على تصدير اللقاحات من قبل الشركات التي تفي بالمسؤوليات التعاقدية".

وأضاف: "إن توريد اللقاحات من منشآت إنتاج الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة يفي بالفعل بالمسؤوليات التعاقدية ونتوقع تماما أن يتم الوفاء بتلك العقود".

وشدد وزير الصحة البريطاني على أن بلاده لا تزال على المسار الصحيح للوصول إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة في التطعيم رغم رسالة حذرت من انخفاض الإمدادات.

وقال في مؤتمر صحفي: "إن إمدادات اللقاحات متقلبة دائما ونبعث برسائل فنية بانتظام إلى هيئة الخدمات الصحية لشرح تذبذب التوريد خلال الأسابيع المقبلة".

وتابع بالقول: "نحن على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المتمثل في تقديم اللقاح لجميع المجموعات من 1 إلى 9 (صاحبة الأولوية في تلقي اللقاح) بحلول 15 نيسان/ أبريل".