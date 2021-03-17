مدير المركز الديموغرافي: المرأة هي المستفيدة الأولى من مشروع تنمية الأسرة

قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي، إن تنمية المجتمع المصري تبدأ من تنمية الأسرة، ذاكرة أن المرأة هي المستفيدة الأولى من مخطط المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على مستوى المحاور كافة.

وأضافت تواضروس، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه آيه عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم دراسة المشروعات المقرر تنفيذها ضمن مخطط تنمية الأسرة في كل محافظة على حدة، كل حسب طبيعتها.

وذكرت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يضم جزءًا خاصًا بالتوعية والثقافة، مضيفة أنه يتم دراسة فكرة إنشاء صندوق حكومي، كي تستطيع المرأة بعد 45 عامًا صرف حوافز معينة حال عملت ضمن البرنامج الخاص بالمشروع.

وأكدت أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع يكمن في عمل تنمية للارتقاء بجودة الحياة للأسر المصرية، من خلال الاهتمام بالصحة الإنجابية، وتقديم الحوافز والتسهيلات، والمشروعات المختلفة، والتسويق للمنتجات، فضلًا عن تقديم الخدمات الصحية العامة.

واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية ‏الاقتصادية، لاستعراض ‎التصور النهائي للخطة التنفيذية للمشروع ‏القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز ‏الديموغرافي.

وخلال الاجتماع، وجه مدبولي بسرعة عرض الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تمهيدًا لعرضه ‏على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاقها‎.‎

