قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن هناك نقلة حقيقية في المنظومة الصحية، من خلال قيام الدولة بمجموعة من الإجراءات، منها تطوير المستشفيات المملوكة للدولة ومن ضمنها الجامعية.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بميكنة جميع المستشفيات الجامعية خلال فترة تنتهي في ديسمبر 2021.

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى الانتهاء من تطوير مستشفى طوارئ قصر العيني، والذي يضم ما يزيد عن 400 سرير، إضافة إلى أنه يتم تطوير أقسام الطوارئ في المستشفيات المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه يتم العمل حاليًا على المستشفى الجامعي في أسوان والسويس، من خلال زيادة عدد أجهزة التنفس الصناعي، وتطوير غرف العمليات، وتوفير أجهزة الغسيل الكلوي، مشيرًا إلى الدعم المتواصل من صندوق تحيا مصر في توفير الأجهزة الطبية.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، تقريرًا مقدمًا من الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول التطوير الشامل في البنية التحتية للمستشفيات الجامعية.

وأوضح التقرير أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، (18) مستشفى جامعي نموذجي شامل أقسام ومستشفيات الطوارئ بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 2 مليار و700 مليون جنيه، وتم شراء عدد (80) جهاز تنفس صناعي بتكلفة 40 مليون جنيه، وتوفير عدد (100) جهاز تنفس صناعي متنقل للمستشفيات الجامعية، وتطوير (13) غرفة عمليات بتكلفة 15 مليون جنيه بنظام الكبسولة لخدمة المرضى بمستشفى الزقازيق الجامعي.