الصحة المغربية توصي بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا

أوصت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد في حملات التلقيح على صعيد المملكة، وذلك بعد اجتماع عقدته اللجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "اللجنة الاستشارية لليقظة الدوائية عقدت اليوم اجتماعا لدراسة وتقييم الأعراض الجانبية المتمثلة في حالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المتلقين للقاح أسترازينيكا المستعمل لتطوير المناعة ضد فيروس كورونا.. وأكد أعضاء اللجنة بالإجماع أن فوائد اللقاح تفوق مخاطره، وليس هناك أية صلة مباشرة بين هذه الأعراض الجانبية واستعمال اللقاح".

وأضافت "وأوصت اللجنة بمواصلة استعمال لقاح أسترازينيكا في حملات التلقيح على صعيد المملكة"، لافتة إلى أنها لم تسجل حتى الآن أي وفاة ضمن المتلقين للقاح نتيجة مضاعفات الأعراض الجانبية.

وشددت على أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا المتوفرة في المغرب بشكل مستمر من خلال متابعة ودراسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محليا ودوليا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية، داعية المواطنين والممارسين الصحيين إلى إبلاغ اللجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية عن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا.