مكافأة فورية للعارضات بمعرض أندية الفتاة

صرف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، ٢٠٠٠ جنيه لكل عارض بمعرض منتجات عضوات أندية الفتاة، المقام بمركز شباب الاستاد، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة والإدارة المركزية للبرامج التطوعية والثقافية.

وقرر الغضبان تخصيص ٤ أكشاك بشارع 7/3 السياحي للعارضين بمعرض أندية فتاة مصر؛ لعرض منتجاتهن، وذلك لمساعدتهن في ترويج منتجاتهن، وتقديرا للعمل الذي يقمن به.

وأشاد، خلال تفقده أقسام المعرض، بمستوى الحلوى والمخبوزات، والمشغولات اليدوية، والملابس، والإكسسوارات، موجهًا بتوفير كافة الدعم لهم لاستمرار انتاجهم الذي وصفه بالمميز.