محافظ الجيزة: رفع القمامة من الأراضي الفضاء بحدائق الأهرام وإقامة سور لها

أعرب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن استيائه من انتشار المخلفات في حدائق الأهرام، ذاكرًا أنه عقد اجتماعًا أمس استمر لمدة 3 ساعات مع رئيس هيئة التعاونيات والإسكان والبناء، للاتفاق على عدد من الإجراءات والآليات التي من شأنها إحكام السيطرة على مظاهر انتشار المخلفات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها هي رفع القمامة من الأراضي الفضاء الملقى بها القمامة وإقامة سور لها واستغلالها كأماكن انتظار للسيارات، إضافة إلى الاتفاق على توفير شركة أمن لمنع دخول التوكتوك والباعة الجائلين إليها.

وأشار إلى الاتفاق على توفير شركة نظافة تتولى عملية جمع القمامة من المنازل وتنظيف الشوارع، فضلًا عن تكثيف العمل على رفع المخالفات من قبل المحافظة حتى إتمام التعاقد مع الشركة، إضافة إلى الاتفاق مع شركة المياه والصرف الصحي لصيانة الشبكات.

وذكر أن منطقة حدائق الأهرام يقيم بها أكثر من 80 ألف أسرة، مشيرًا إلى موافقة الدولة على إنشاء 3 كباري مشاة على طريق الفيوم لعبور المواطنين بعد التوسعة الكبرى في الطريق، بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه.

وأوضح أنه يتم رصف الطرق المحيطة بحدائق الأهرام، إضافة إلى رصف الطرق الداخلية والتي وصلت تكلفتها إلى 200 مليون جنيه، معلقًا على أسباب انتشار المخلفات بصورة كبيرة في المنطقة، أنه لم يكن هناك متابعة جادة.

ولفت إلى أنه سيتلقى تقريرًا عن إزالة المخلفات من قبل شركة النظافة خلال أسبوع، إضافة إلى متابعته لتطورات باقي الإجراءات التي تم اتخاذها، مؤكدًا أنه يحاول إصلاح ما تم إفساده على مدار السنوات الماضية.

