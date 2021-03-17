ضحية نفقة للميس الحديدي: اتحكم لي بـأجر حضانة 25 جنيه وابني اتخطف

قالت علا عبد المهيمن، إحدى ضحايا قضية النفقة، إنها حصلت على حكم قضائي أجر حضانة بقيمة 25 جنيه ونفقة للطفل بقيمة 500 جنيه.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، «قصتي بدأت عندما كنت أذهب لمنزل والدتي كثيرًا فاتهمني بالهروب وقام بتطليقي دون أن ألجاً لقضية خلع»، ساخرة: «كتر خيره والله».

وأضافت أنها فوجئت بعد مرور ثلاث سنوات من الطلاق بعودة الاتصالات مع طليقها، ما جعلها تشعر بأنه يرغب بعودة الود والصلح بينها، ذاكرة أنها قبلت بالعودة، خاصة وأن ابنها يبلغ من العمر 4 سنوات و3 أشهر.

واستكملت: «ثم حدث عودة للعلاقات بيننا وأخذ ابني عشان جدته عاوزة تشوفه -أبويا ميت وأنا في عمر سنة فمحبتش أحرمه من ابنه- وبالفعل وفي أثناء أحد الزيارات لأخذ ابنه ومكث أسبوعاً كاملاً عنده، ثم بدأت الاتصالات لاستعادته وبدأت مرحلة المماطلة قعد يقلي طيب كمان أسبوع كمان أسبوعين».

وواصلت: «مع استنفاذ الوقت توجهت لمنزله وصرخت أسفل المنزل فتدخلت والدته وشرطوا علي عدم دخول المنزل وأن شرط رؤيته أن أراه عند أحد الجيران وشفت ابني ساعه فقط».

واستطردت: «قالولي وقتها إحنا هنخليه عندنا لتعديل سلوكه لأنه عندك في بيت عيلة وكده وحجج فارغة وتمت الزيارات عند الجار لمدة ثلاث مرات وفي الرابعة قاموا بالانتقال لمنزل أخر ومنمتش من وقتها وكنت بروح لأخته الشغل وجبت ناس تراقبه وخسرت فلوسي ودهبي عشان اتعامل مع أدنى طبقة من المجتمع عشان تراقب».