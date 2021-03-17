تراجع غير متوقع للناتج الصناعي في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء تراجع ناتج قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات، حيث تراجع ناتج قطاعي التصنيع والتعدين بشدة في حين ارتفع ناتج قطاع المرافق.

وبحسب بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي تراجع ناتج قطاع التصنيع الأمريكي خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 2ر2% عن الشهر السابق بعد ارتفاعه بنسبة 1ر1% شهريا خلال يناير الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0%، بعد ارتفاعه بنسبة 9ر0% في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء التراجع غير المتوقع للناتج الصناعي الأمريكي خلال الشهر الماضي، على خلفية تراجع ناتج قطاع التصنيع بنسبة 1ر3% بعد ارتفاعه بنسبة 2ر1% خلال كانون ثان/يناير الماضي. كما تراجع ناتج قطاع التعدين خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر5% بعد ارتفاعه بنسبة 1ر2% خلال الشهر السابق.

وقال مجلس الاحتياط الاتحادي إن الطقس شديد البرودة خلال الشهر الماضي في جنوب وسط الولايات المتحدة ساهم في تراجع الناتج الصناعي.

وفي حال استبعاد تأثيرات الطقس السيء ، فإن معدل تراجع ناتج قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي يكون 5ر0% فقط مع ارتفاع ناتج قطاع التعدين بنسبة 5ر0%.