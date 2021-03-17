تقارير: إصابة مخرج مسرحي فرنسي في هجوم بسكين

أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن المخرج المسرحي الفرنسي آلان فرانكو أصيب بجروح خطيرة جراء هجوم بسكين اليوم الأربعاء.

وتعرض فرانكو لهجوم وسط مدينة مونبلييه بجنوب البلاد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، ووسائل إعلام أخرى.

وأظهرت الصور بقع دماء في الشارع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرانكون تعرض لهجوم بسكين.

وذكرت صحيفة "ميدي ليبر" اليومية، أنه لم يتم القبض على أي مشتبه به حتى الآن، لكنها أشارت إلى أن الشرطة عثرت على السلاح وأنها تقوم حاليا بالبحث عن الجاني.

وكتبت "ميدي ليبر" أن المحققين لا يعتقدون أن الإرهاب هو الدافع وراء الهجوم.

وقالت التقارير إن المخرج يلقي دروسا في معهد مسرحي بمونبلييه.